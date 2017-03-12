徹底綠化 高市植樹造林拚百萬株

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今天是植樹節，高市府農業局於38個區公所舉辦「2017森愛地球、雄愛樹」活動，同步發放樹苗，共發送2萬2500株，養工處說，距離「百萬植樹計畫」還要再種36萬株。

高雄市的造林綠化工程分屬農業局及養護工程處，農業局說，推動造林植樹活動，每年約種植2萬2000株，樹苗和林務局共同提供。

農業局一早在各區公所提供約600株的樹苗供民眾索取種植，贈送的樹苗以羅漢松、小葉欖仁及光臘樹3種造林樹苗居多，大約半小時就被索取一空。

農業局預計18日還要和台灣中油公司、屏東林管處，在梓官區同安路與梓官路口辦理「植樹護林守護台灣─高雄市聯合植樹活動」大型植樹活動，屆時還會分送千餘株樹苗。

養護工程處方面自101年起推動「百萬植樹計畫」，合計已種植64萬株。

養工處長吳瑞川今天表示，已累計種植約64萬棵樹，未來兩年會力拚達到百萬棵樹的目標，希望新增的百萬棵樹可以成為「城市之肺」，淨化空氣、綠意盎然。1060312

(中央社)