UBA》競爭激烈 上屆冠亞軍皆無緣8強

明道大學曾柏喻快攻上籃取分。（大專體總提供）

UBA大專籃球聯賽今年邁入第30年里程碑，過去曾有台北體院（現台北市大）155連勝的誇張戰績，如今早不復現，取代的是每支升上公開一級的球隊，實力都非常接近，不只拚8強，甚至保級都不容易，競爭越發激烈，本屆更為明顯，上屆冠軍醒吾科大確定降級，亞軍明道大學則無緣8強，甚至上屆8強，只剩4隊能保住8強地位。

學生籃球隨著球員畢業，戰力屢有更迭，尤其大專體總針對球員年齡設限，又切割SBL球員後，UBA各隊戰力越來越接近，並且是一同提升，近年來，包括義守、明道、健行、台中科大等超強二級新軍衝擊，更讓UBA勝負難料，可看性更高。

上屆勇奪隊史首冠的醒吾科大，本屆在主力球員李愷諺、翁嘉鴻畢業後，戰力大幅滑落，竟無緣保住公開一級席次，成為UBA史上第一支降級的衛冕軍，教練黃志才強調，季前目標很務實，但求保級，戰力卻始終打不出來，尤其欠缺一名領袖球星，一路走來跌跌撞撞，輸掉很多不該輸的球，才連保級的底線都守不住。展望來季，希望能整合戰力，力拚重返一級。

上屆無緣衛冕的明道大學，連續兩屆打進冠軍賽的實力，本屆因「雙槍」蘇奕晉、黃聰翰畢業，戰力也大幅下滑，最終以一勝之差驚險保級，教練沈欣漢強調，本屆打來辛苦的關鍵，就是內線球員戰力不佳，無論是身體素質或是比賽經驗都太差，無法在禁區造成對手威脅，讓對手更能針對後場組合林明毅與曾柏喻進行防守。

「球季結束了，先讓球員回去上課，或者準備考證照。」沈欣漢表示，明道如今收進來的球員，不像過去都以SBL為目標，要為他們的未來多想。接下來預計5、6月再召集球隊，沈欣漢將針對內線球員進行特訓與比賽訓練，希望能提升實力，他說：「林明毅與曾柏喻也還有很多進步空間，尤其外線與身體素質，都還需要再加強。」

(中時電子報)