陳致遠談棒球挨轟沒資格 吳宗憲幫補血：美國打假球更多

陳致遠日前上節目談棒球被罵爆，憲哥今針對此事，拿出美國打假球的歷史予以緩頰。(中時資料照片)

世界棒球經典賽剛落幕，台灣以3敗戰績無緣晉級，外界也興起一股討論聲浪，前職棒球星陳致遠日前應邀上節目，聊過去代表國家出賽的血淚史，然由於7年前他曾涉入打假球風波，因而遭網友批評沒資格談棒球，事後陳致遠在臉書po文表示自己不會在意惡評，只盼台灣棒球加油，老婆秀琴也力挺他到底，今綜藝天王吳宗憲則發聲幫補血，表示假球案「已經過去了」。

今憲哥錄《小明星大跟班》，據《蘋果日報》報導，他對於台灣輸球一事，表示：「誰想輸球啊？再加油啦」，至於日前陳致遠上節目談過去打球的經驗卻被罵爆一事，憲哥則緩頰表示假球案都是過去的事情了，認為陳致遠僅是以「球評」的角度去聊，沒必要多做聯想，甚至護航表示：「美國打假球的歷史更多」。

(中時電子報)