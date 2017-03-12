英鎊24年最低 台人玩英國多4成

英國脫歐後英鎊匯率持續下滑，已經跌到歷史低點，根據台銀牌告現今匯率兌台幣已到38.61元，創歷史新低，旅遊業者也觀察，今年3月出團量和去年同期相比成長4倍。

去年6月23日英國脫歐公投，匯率持續下滑，脫歐前英鎊兌台幣約在48元左右，但根據最新台銀牌告匯率，英鎊兌台幣現金匯率已經跌到38.61元，是24年來新低點，旅遊業者觀察，去年6月底後國人赴英意願大增。

雄獅旅遊統計，去年6月底開始英法雙國團型報名率激增，純英國的行程也受到許多民眾喜愛，再以今年3月報名狀況為例，過去可說是淡季，但今年出團量比去年同期成長了4倍。

雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍分析，隨著英國脫歐英鎊下跌，平均團費也下修了1萬5000元，過去8天行程團費約在6萬5左右，現在只要5萬就能成行，旅客赴英購買精品也可省下不少，加上華航計畫在年底增飛倫敦航點，到時候團體價格也有機會下降。

他表示，今年受匯率影響而刺激旅遊的不只英國，日圓和歐元也都持續在低點，民眾省了荷包，旅遊業者也因此獲利，預估今年上半年出境旅遊將可交出不錯的成績單。

看準英國旅遊熱潮，雄獅旅遊也推出百人壯遊行程，端午連假期間遊英國，造訪皇室景點或是哈利波特拍攝場景6萬元有找。1060312

(中央社)