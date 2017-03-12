綠島油污 環保署：掌握可疑船隻資訊

綠島遭油污污染，環保署副署長詹順貴今表示，目前已掌握可疑船隻相關資訊，會透過外交部外館送公文給船公司釐清相關事實，若船東不配合，不排除委託律師跨國索賠。

行政院環境保護署今天召開「綠島海岸油污事件最新應變狀況」，邀請專家針對目前油污狀況以及船隻追蹤狀況做說明。

綠島遭油污污染，環保署根據專家分析已掌握可疑船隻。詹順貴說，目前掌握的船隻是4萬噸等級的散裝貨輪，船隻名稱、船東公司以及船舶責任保險公司大概都已掌握，第一步會先透過外交部外館送公文給船公司，要求釐清相關事實，包含提供航行日誌、油料紀錄簿及廢油水紀錄等資訊。

但若船東不回覆，會依照專家分析，直接依照證據來判讀，必要時委託律師跨國打官司索賠。此外，也會通知船舶責任保險人，目前發現保險人在台灣也有代理人，也會請在台灣的代理人來面談，提供相關資訊。

詹順貴強調，會盡快還給綠島乾淨的沙灘以及海底生態環境，讓當地觀光可以持續。此外他也呼籲，若民眾如果有看到或拍到9日10時當天該貨輪偷排等情況，可盡快跟環保單位提供線索。1060312

(中央社)