響應植樹節 烏來杜鵑重回野地
台灣原生植物「烏來杜鵑」因翡翠水庫建設逐漸滅絕，近年來新北市府積極進行復育工作，適逢植物節，市長朱立倫與民眾、學生今（12日）上午一起在石碇淡蘭古道種下1000株烏來杜鵑，朱立倫期許要讓民眾到新北，都可以欣賞到朵朵杜鵑綻放。
朱立倫指出，生態保育要共同維護山林，烏來杜鵑是新北市非常重要的原生種植物，過去努力讓烏來杜鵑重返山林，已經逐漸獲得成果，今年首度嘗試在石碇栽種第一批200株實生苗，實生苗相當具有意義，可以對抗環境及氣候變化，讓全國民眾都可以來新北欣賞烏來杜鵑。
據了解，1984年翡翠水庫竣工，將烏來杜鵑原生地淹沒後，便消失於野外，目前僅存人工栽培植株。為了彌補開發造成的破壞，新北市府農業局從原生地北勢溪出發，開始復育工作，在翡翠水庫周邊地區栽植烏來杜鵑，現已形成穩定開花的族群。
復育不能只求數量，目前在野外看到的烏來杜鵑，大多為插枝苗，基因歧異度小，若恰巧遇到極端氣候，極易「全軍覆沒」。正因如此，農業局把目標鎖定在培育「實生苗」上面。
實生苗是歷經2年呵護，經授粉培育種子後長出的苗，有著較大的基因歧異度，即使極端氣候來襲也較不容易「全軍覆沒」，能個體在野外繼續綿延下一代。
農業局長李玟指出，實生苗將扮演「菁英種子部隊」的角色，在大自然、在微風間傳遞花粉，散播多元的基因，一代一代強壯整個族群，讓屬於烏來杜鵑的粉色倩影生生不息。
農業局指出，2年前與嘉義大學教授林瑞進合作培育烏來杜鵑實生苗，至今已成功培育1200株，復育成果受各界重視，位於南台灣的「辜嚴倬雲植物保種中心」特地北上索取實生苗進行保種工作，市府特別捐贈20株實生苗。
復育工作需要長期且廣泛的努力，以及各界的合作參與，活動特別邀請民眾、學生一起參加，從挖植穴、覆土到澆灌的過程中，認識並愛護這些原生植物，共同為復育烏來杜鵑貢獻心力，期待未來能綻放更茂盛、更美麗。
(中時)
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