核動力帶給美國艦隊跨世代的影響

1964年，美國3艘核動力水面艦企業號航空母艦、長堤號巡洋艦、班橋號巡洋艦組成一支「核動力艦隊」繞行全球，期間不添加任何燃料。圖為甲板上水手排成E=MC^2的狹義相對論公式，表現核動力時代。(圖/美國海軍)

美國航空母艦與潛艦部隊是公認的美國軍火庫中最先進、最強力的武器系統，自然也是美國軍力的具體象徵。然而，如此強大的實力，泰半必須歸功於美國戰略艦隊的「全核能化」，要是潛艇和航空母艦仍然使用傳統動力，那麼運用彈性將受到限制，操作成本可能也會增加。

美國國家利益雜誌(National Interest)簡介核動力給美國海軍帶來的深厚影響。說到美國核動力艦隊，必須先提到被稱為「核能海軍之父」的海曼·李高佛上將(Hyman G. Rickover)，李高佛上將是工程師出身，致力於核子動力系統實用化，當時的人都普遍認為不可能，但是李高佛確信可以把巨大的核反應爐縮小到船艦裡，甚至是潛艦當中。終於在1954年，李高佛的研發團隊完成了世界上第一艘核動力潛艦「鸚鵡螺號」(USS Nautilus SSN-571)，有了鸚鵡螺號基礎，核動力船艦也就擴展到巡洋艦與航空母艦，比如1959年服役的核動力巡洋艦長堤號(USS Long Beach,CGN-9)、1960年服役的核動力航空母艦企業號(USS Enterprise ,CVN-65)與1961年服役的核動力驅逐艦班橋號(USS Bainbridge ,CGN-25)等。

核動力軍艦之父李科佛不但是核動力的規畫師，也是科普教育推廣家，他多次到電視節目上向美國大眾說明核動力潛艦的原理，成功的打消大眾對核動力軍艦的疑慮。(圖/網路)

核動力反應爐的工作原理與蒸氣渦輪很類似，只是發熱原理不同，採用核分裂產生的巨大熱能。推進航空母艦、潛艇的核反爐爐不是以燃燒產生能量，因此不會排放氣體，這對潛艦來講非常重要，這意味著它不需要上浮換氣，以往柴電潛艇在水上時使用柴油主機，在水下航行時改用電池推進，使得潛艇的潛航時間很有限。但是當核動力潛艦出現後，潛艦的水下運作時間，唯一的限制因素是船員的耐受力和物資的消耗量。使得潛艦的隱身性能得到充分發揮，攜帶核子飛彈的潛艦，也一躍成為戰略武器的要角，自此陸基洲際彈道飛彈(ICBM)、戰略轟炸機與潛射彈道飛彈(SLBM)並稱為戰略鐵三角。

鸚鵡螺號退役後，將核反應爐拆卸下來，做為海上博物館。(圖/美國海軍)

而且核反應相當環保，不會排放溫室氣體，使用時間又長，燃料效率極高，以6萬噸的傳統動力小鷹號(CV-63,USS Kittyhawk)為例，每半年就必須補充大量的燃油，而10萬噸的尼米茲級好幾年才需要換核燃料，雷根級之後新一代核動力航空母艦甚至在服役期間都不必再裝填燃料了，可見核動力對船艦的極大助益。

由於反核聲浪持續高漲，美國核能復興之路還前途未明，但是核動力的軍事用途上仍歷久不衰。而且民間的核能技術研發也未曾止歇，比爾蓋茲、洛克希德馬丁公司都在研發新一代更小的核能反應爐。

(中時電子報)