中市消防局第五大隊被迫把走廊當辦公室 吳敏濟為民請命
台中市政府消防局第五救災救護大隊暨大甲分隊，前年因應成立消防安檢專責檢查小組增補人員；使得舊廳舍空間嚴重不足，被迫將辦公桌擺在走廊辦公等困境。市議員吳敏濟為「打火兄弟」請命，爭取追加1346萬元擴建預算，增設無障礙設施以及電梯，讓消防弟兄有較佳工作環境。
市議員吳敏濟指出，消防局第五大隊及大甲分隊使用同棟大樓，縣市合併後約有50位同仁，因前年成立消防安全專責檢查小組配置人員增加，辦公空間相當擁擠；新增的辦公桌只好放在走廊上，不僅辦公環境相當克難，訓練場地又不足等，讓消防弟兄有苦難言。
吳敏濟說，該棟2樓天花板，因防水隔熱效果不佳，夏季日曬下，2樓悶熱難耐，颱風來襲時又會漏水；該棟於民國96年興建時，因經費不足，廳舍中留著電梯井、卻沒有電梯，長年缺乏無障礙空間，民眾洽公不便，淪為名符其實的「半套」辦公室。
市長林佳龍獲悉後，指示消防局提出追加預算，計畫進行廳舍3樓右側增建及增設電梯1座。該廳舍3樓左側原有室內空間476平方米，增建右側後將增加325平方米辦公空間；並增設電梯則能提升無障礙環境，同步解決值勤及無障礙空間不足、廳舍悶熱、漏水等問題。
吳敏濟強調，希望市議會同仁在本次臨時會中，針對消防局第五大隊追加1346萬元擴建預算，增設無障礙設施以及電梯能夠全力支持；讓消防弟兄有較好的工作環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。