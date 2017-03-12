中市消防局第五大隊被迫把走廊當辦公室 吳敏濟為民請命

台中市消防局第五大隊擁擠到走廊當辦公室，加上廳舍悶熱、漏水等問題；市議員吳敏濟為打火弟兄請命，爭取追加預算改善！（陳世宗翻攝）

台中市政府消防局第五救災救護大隊暨大甲分隊，前年因應成立消防安檢專責檢查小組增補人員；使得舊廳舍空間嚴重不足，被迫將辦公桌擺在走廊辦公等困境。市議員吳敏濟為「打火兄弟」請命，爭取追加1346萬元擴建預算，增設無障礙設施以及電梯，讓消防弟兄有較佳工作環境。

市議員吳敏濟指出，消防局第五大隊及大甲分隊使用同棟大樓，縣市合併後約有50位同仁，因前年成立消防安全專責檢查小組配置人員增加，辦公空間相當擁擠；新增的辦公桌只好放在走廊上，不僅辦公環境相當克難，訓練場地又不足等，讓消防弟兄有苦難言。

吳敏濟說，該棟2樓天花板，因防水隔熱效果不佳，夏季日曬下，2樓悶熱難耐，颱風來襲時又會漏水；該棟於民國96年興建時，因經費不足，廳舍中留著電梯井、卻沒有電梯，長年缺乏無障礙空間，民眾洽公不便，淪為名符其實的「半套」辦公室。

市長林佳龍獲悉後，指示消防局提出追加預算，計畫進行廳舍3樓右側增建及增設電梯1座。該廳舍3樓左側原有室內空間476平方米，增建右側後將增加325平方米辦公空間；並增設電梯則能提升無障礙環境，同步解決值勤及無障礙空間不足、廳舍悶熱、漏水等問題。

吳敏濟強調，希望市議會同仁在本次臨時會中，針對消防局第五大隊追加1346萬元擴建預算，增設無障礙設施以及電梯能夠全力支持；讓消防弟兄有較好的工作環境。

(中時)