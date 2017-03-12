嘉義縣進香團遊覽車氣爆 司機輕傷
前往嘉義縣朴子市配天宮進香參拜的高雄左營鳳邑壽山宮的進香團，12日上午剛抵達配天宮，就車子發生氣爆意外，所幸僅司機陳明生左手遭異物割傷，傷勢輕微，氣爆原因仍待警消調查。
陳明生表示，當時人還在駕駛座上，正準備倒車進入停車場，突聽見巨大爆炸聲響，隨即看到遊覽車走道上方的氣窗被炸飛，一旁玻璃也被炸裂，才發現原來是遊覽車放置物品的地方著火了。而宮廟的人聽聞巨響後，隨即趕緊拿滅火器搶救，在消防人員趕到之前火勢已撲滅。
司機陳明生表示，遊覽車行李箱內有香爐、瓦斯氣瓶與鞭炮、金紙等物，因而質疑是進香團員攜帶的香爐未熄，引燃一旁擺放的瓦斯氣瓶，而引發氣爆，他表示，隨車的左營鳳邑壽山宮的宮主覃孟威說，團員的東西都放在遊覽車內，至於是瓦斯外洩，還是有人吸菸釀氣爆，或是香爐的火沒有熄滅而造成這場事故，目前都還在了解中。
覃孟威說，他們今早一團成員從高雄出發到嘉義進香，遊覽車先到東港鄉港口宮，但第一站去那邊進香都沒事，沒想到車子剛抵達配天宮停妥車子後，就發生氣爆意外，他說，幸好意外當時並不是行駛中，否則恐釀成大禍。
(中時)
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