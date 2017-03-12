被踢爆闖入婚宴 葉宜津：若讓主人不愉快 會慎重道歉
民進黨立委葉宜津日前在臉書開心分享自己是網友好感度最高立委第2名，卻被網友留言質疑「第2名？」還踢爆葉宜津闖入婚宴，還上台想藉此宣傳。葉宜津回說她沒有硬闖。如果有讓主人不愉快的地方，她會慎重道歉。
該網友不滿說，請葉宜津先修正團隊還有心態。藉人家的婚宴大喜場子想要進行宣傳，主人家已明確說婚宴不讓政治宣傳活動進入，包含文宣品面紙等發放。
該網友更指新郎拒絕葉宜津選舉團隊入場發文宣，竟被葉團隊嗆聲。還說「為什麼婚宴場合不能拒絕你們進來？為什麼拒絕了你們還要被你們的臭臉色和你的團隊的言語所攻擊，主人家沒有很囂張，也沒有很臭屁，只是不想讓婚宴充滿政治宣傳。尤其是委員您進場連主人家從您旁邊走過去，您不知道，還想直接走上台，做上位。政治我們不懂，但是這不是您該這樣表現的場合。」
葉宜津回應說，她的服務處收到喜帖，有兩個樁腳來電說，主人家希望她去祝福幾句。當天（2/3）她特地在立法院開會後趕高鐵，回台南參加婚禮，服務處送上喜幛、花致喜。在主持人邀請她上台之前，男主婚人還說他是我先生的朋友，逐桌敬酒也遇見許多熟識的朋友。但沒有發任何文宣品，也完全沒有任何的爭執啊！
底下也有網友質疑葉宜津說：「這樣不是自打嘴巴~不是說那天根本沒去。」葉宜津回：「說沒去是一開始弄錯場次了。」
(中時電子報)
文章來源：葉宜津臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。