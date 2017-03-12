被踢爆闖入婚宴 葉宜津：若讓主人不愉快 會慎重道歉

葉宜津指她沒有硬闖婚宴，如果有讓主人不愉快，她會慎重道歉。(本報系資料照片)

民進黨立委葉宜津日前在臉書開心分享自己是網友好感度最高立委第2名，卻被網友留言質疑「第2名？」還踢爆葉宜津闖入婚宴，還上台想藉此宣傳。葉宜津回說她沒有硬闖。如果有讓主人不愉快的地方，她會慎重道歉。

該網友不滿說，請葉宜津先修正團隊還有心態。藉人家的婚宴大喜場子想要進行宣傳，主人家已明確說婚宴不讓政治宣傳活動進入，包含文宣品面紙等發放。

該網友更指新郎拒絕葉宜津選舉團隊入場發文宣，竟被葉團隊嗆聲。還說「為什麼婚宴場合不能拒絕你們進來？為什麼拒絕了你們還要被你們的臭臉色和你的團隊的言語所攻擊，主人家沒有很囂張，也沒有很臭屁，只是不想讓婚宴充滿政治宣傳。尤其是委員您進場連主人家從您旁邊走過去，您不知道，還想直接走上台，做上位。政治我們不懂，但是這不是您該這樣表現的場合。」

葉宜津回應說，她的服務處收到喜帖，有兩個樁腳來電說，主人家希望她去祝福幾句。當天（2/3）她特地在立法院開會後趕高鐵，回台南參加婚禮，服務處送上喜幛、花致喜。在主持人邀請她上台之前，男主婚人還說他是我先生的朋友，逐桌敬酒也遇見許多熟識的朋友。但沒有發任何文宣品，也完全沒有任何的爭執啊！

底下也有網友質疑葉宜津說：「這樣不是自打嘴巴~不是說那天根本沒去。」葉宜津回：「說沒去是一開始弄錯場次了。」

(中時電子報)