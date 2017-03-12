臉上痣和身上刺青 法醫對照指認金正男

我要評比

馬來西亞「新海峽時報」（New Straits Times）報導，法醫是依金正男臉上痣的位置，及身上東洋風刺青指認出他。金正男臉上共有21顆痣。

報導指出，北韓領導人金正恩異母兄長金正男2月13日在吉隆坡機場遭攻擊身亡，由於沒有近親出面提供DNA供指認，警方只得依賴「次要證據」。金正男死時身上護照名為金哲（Kim Chol）。

根據不具名消息人士，官員拿金正男的照片，與死者臉上的痣作比對。他的一隻眼睛周圍有3顆痣，嘴唇右側有顆痣。

金正男據知上身刺有1名男子和2條日本鯉魚的刺青，法醫同時也依此為據指認死者確實為金正男。

衛生部官員亞哈雅（Hilmi Yahaya）昨天告訴記者，當局尚未決定如何處置金正男的遺體。

馬來西亞當局10日首度證實機場遇害男子就是金正男，但是不願透露如何確認遺體身分相關細節。

「新海峽時報」引述消息人士報導，確認死者為金正男，等於認可金正恩有權領屍。只要金正恩做出決定，完全可以合法領屍，但如果金正男其他直系親屬也要求領屍，則由大馬當局做出裁判。

根據韓聯社，外界觀察指出，由於金正男的子女目前親到馬來西亞的難度大，北韓有可能等金正男被確定為「無親屬的死者」後，以死者所屬國籍國家出面認領屍體的可能性較大。（譯者：中央社羅苑韶）1060312

(中央社)