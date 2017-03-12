綠島油污浩劫 環保署：掌握1艘外籍貨輪嫌疑最大

綠島海岸遭重油污染。(中研院提供)

綠島海岸遭到重油污染，環保署追查後表示，目前已依照航行資料及風向等因素進行分析，初步鎖定一艘4萬噸等級的散裝貨輪嫌疑最大，該船目前已離開台灣領海，若船東置之不理，後續針對清污費用，研擬打跨國官司求償。

環保署表示，當地民眾指認，可疑船隻在3月9日10時至10時30分之間曾通過綠島，查閱航行資料，3月9日通過綠島附近的船舶至少50艘以上，在上午10點前後曾經通過綠島的船舶有2艘，一艘在東側約6 海浬(上午約9時40分)，另一艘在西側約4至5海浬(上午約10時10分)。

環保署指出，對照中央氣象局在綠島的觀測站3月6日白天到3月9日上午都是吹西北風，及綠島燈塔人員在該時間有發現一艘大船由北往南，距離燈塔約4至5海浬，綜合上述各項因素，確認由綠島西側約4至5海浬，上午約10:10通過的船隻嫌疑最大。

環保署表示，該船已於3月9日下午5時前離開我方領海，但我方已掌握該船基本資料，後續將發文給船公司請該公司釐清相關事實，由於船東在國外，將透過外交部外館送達，若船東拒不回覆，環保署就會直接依所蒐集的證據進行判斷，以違反《海洋污染防治法》處分，也不排除針對清污費用委請律師在國外，或該船下次泊靠我方港口時扣押求償。

環保署副署長詹順貴表示，該艘船是4萬噸等級的散裝貨輪，礙於僅是有嫌疑，不能透露國籍，目前已查到該船的責任保險人，在國內也有代理，環保署將告知該船責任保險人在台灣的代理，請該船的責任保險人對於該船排放油污污染綠島之行為儘速賠償污染清除費用或提出擔保。

詹順貴指出，未來相關法令會全面檢討，把他們偷排重油所節省的經費等不當利得當作處罰的地板，一定要加重處罰，這樣才有警惕的作用，也研擬找律師打跨國官司，到國外針對該船進行假扣押。

(中時)