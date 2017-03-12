龍潭長照中心2樓違法收容 死者家屬拿不到保險理賠
桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」4死13傷火警，死者家屬12日上午與業者協調賠償事宜，因死者被業者移置非法區域，無法接受相關公共意外責任險理賠，家屬對業者提出每名死者150萬賠償金與全額喪葬費不滿，要求提高金額，雙方未有共識，相約17日再談，現場火藥味濃。
家屬不滿表示，原本把家人送到該中心的1樓合法區域，被業者送上2樓區域安置，根本不知道屬於非法，如今發生火警家人過世，無法請領每名死者300萬元的保險理賠金。
業者鍾朝麟認為，因財力有限，僅能負擔每名死者150萬賠償金與全額喪葬費，但不被家屬接受，3名死者家屬則認為各退一步，要求業者提高為每名死者200萬賠償金與全額喪葬費，但雙方沒有共識，約定下周再談。
魏姓死者家屬認為，未釐清火警事故原因，尚不願意談和解賠償事宜，將與業者詳再談和解賠償相關事宜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。