龍潭長照中心2樓違法收容 死者家屬拿不到保險理賠

業者與死者家屬談賠償事宜，現場火藥味濃。（楊明峰攝）

桃園市龍潭區「私立愛心長期照顧中心」4死13傷火警，死者家屬12日上午與業者協調賠償事宜，因死者被業者移置非法區域，無法接受相關公共意外責任險理賠，家屬對業者提出每名死者150萬賠償金與全額喪葬費不滿，要求提高金額，雙方未有共識，相約17日再談，現場火藥味濃。

家屬不滿表示，原本把家人送到該中心的1樓合法區域，被業者送上2樓區域安置，根本不知道屬於非法，如今發生火警家人過世，無法請領每名死者300萬元的保險理賠金。

業者鍾朝麟認為，因財力有限，僅能負擔每名死者150萬賠償金與全額喪葬費，但不被家屬接受，3名死者家屬則認為各退一步，要求業者提高為每名死者200萬賠償金與全額喪葬費，但雙方沒有共識，約定下周再談。

魏姓死者家屬認為，未釐清火警事故原因，尚不願意談和解賠償事宜，將與業者詳再談和解賠償相關事宜。

(中時)