聽障罹癌擊不倒！陳秋鳳重返職場養活家人
家住新竹縣的陳秋鳳在6個月大時即失去聽覺，中年後又罹癌，但這些殘酷與無情都無法擊倒50歲的虵，雖然接連的打擊幾乎讓她接近崩潰，但憑藉著家人的支持與信仰，秋鳳擦乾眼淚勇敢與病魔對抗，現在更重返職場，養活自己與家人，成為就業中心的看板典範。
勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍指出，陳秋鳳在6個月大時因疏於照顧自此失去聽覺，她自小就遠赴台北啟聰學校求學，高中畢業後憑藉著縫紉技術，陸續在成衣、鞋子工廠任職，但似乎老天要考驗她，工廠開始接連倒閉，她決定轉換跑道自我進修學習文書處理，補習3個月後到公司擔任電腦排版業務，這一待就是10年。
45歲那年，秋鳳再次面臨殘酷的試煉，因右側乳房異常，經檢查確認竟是罹患乳癌，手術後一直持續追蹤，歷經這些折磨，她逐漸體認人生無常，家人不可能陪伴她一輩子，必須工作才能養活自己，因此來到竹北就業中心登記求職。
丁玉珍說，秋鳳不但中高齡又曾罹患疾病，且必須定時回診追蹤，導致求職不順，還好就服員陳延綽運用職場學習及再適應以及僱用獎助等就促工具，再加上努力勸說，才讓秋鳳於半年前至育新人本游泳學校擔任清潔工作。
而育新人本游泳學校不但提供身心障礙者工作機會，雇主也非常肯定秋鳳的工作態度，而秋鳳成功重返職場的案例也成為中心未來更多想求職朋友的典範。
(中時)
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