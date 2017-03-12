肯定郭總付出 彭政閔：若辭教頭很可惜
中華隊在今年經典賽3戰全敗收場，下屆經典賽要重新由資格賽打起，擔任總教練的郭泰源飽受外界批評，曾給郭總帶過的「恰恰」彭政閔和王柏融都肯定他對台灣棒球的付出，彭政閔也直言，「他因為這樣辭掉中華隊（教頭）的話，很可惜。」
去年中華隊為了組訓權和總教練人選爭論不休時，郭泰源抱持「想為台灣棒球做點事」的想法，扛下中華隊總教練一職，在徵召不順、外界不看好的情況下，最終中華隊仍以3連敗結束這次經典賽，不免引來國內球迷的批評聲浪。
不只中華隊成員力挺教頭，曾給郭總帶過的「恰恰」彭政閔也說：「郭總是一個帶心的教頭，他一直很用心的為了台灣棒球，帶我們的期間，他一直希望大家能努力為台灣棒球付出、讓環境更好，也跟我們說該怎麼追求夢想，替下一代做一些事情。」
在中華隊自首爾返台前，郭泰源曾透露，這次經典賽可能是自己最後一次擔任執掌國家隊兵符，對此彭政閔也坦言很可惜。
新生代強打王柏融也曾在2015年世界12強賽時在郭總麾下拚戰，他提到：「郭總人很nice，對於我們年輕球員，不會責罵，都會給我們多點鼓勵。」
(中時電子報)
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