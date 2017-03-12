為買紅米手機 男使出網拍連環計詐騙遭起訴
前科累累的陳姓男子為了拿到紅米手機，竟在網路使出連環計，先是以假賣家身分刊登拍賣手機訊息，吸引吳姓女子下標，再佯裝買家向真正出售手機的王姓賣家下單取得銀行帳號，誘騙吳男匯款給王男，讓王男誤以為是陳男付款而交付手機，台北地檢署偵結全案，依詐欺罪起訴陳男。
36歲的陳姓男子犯下多起詐欺、偽造文書案件，去年為了拿到紅米Note2手機，在宜蘭租屋處內上網連結至露天拍賣網站，刊登出售紅米Note2手機訊息，吸引吳姓女子下標購買，雙方並約定價款為4000元。
陳姓男子見吳姓女子上鉤後，另向王姓賣家訂購同款紅米手機，因而取得王男的銀行帳號，並告知吳女帳號。吳女隨後匯款至王男帳戶，王男即將手機交寄給陳男，吳女卻苦等不到手機，一舉控告王男、陳男。
檢察官調查後，發現陳姓男子使出連環計，王姓男子並不知情，依以網際網路對公眾散布的加重詐欺罪嫌起訴陳男，王男則不起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。