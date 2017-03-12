為買紅米手機 男使出網拍連環計詐騙遭起訴

前科累累的陳姓男子為了拿到紅米手機，竟在網路使出連環計，先是以假賣家身分刊登拍賣手機訊息，吸引吳姓女子下標，再佯裝買家向真正出售手機的王姓賣家下單取得銀行帳號，誘騙吳男匯款給王男，讓王男誤以為是陳男付款而交付手機，台北地檢署偵結全案，依詐欺罪起訴陳男。

36歲的陳姓男子犯下多起詐欺、偽造文書案件，去年為了拿到紅米Note2手機，在宜蘭租屋處內上網連結至露天拍賣網站，刊登出售紅米Note2手機訊息，吸引吳姓女子下標購買，雙方並約定價款為4000元。

陳姓男子見吳姓女子上鉤後，另向王姓賣家訂購同款紅米手機，因而取得王男的銀行帳號，並告知吳女帳號。吳女隨後匯款至王男帳戶，王男即將手機交寄給陳男，吳女卻苦等不到手機，一舉控告王男、陳男。

檢察官調查後，發現陳姓男子使出連環計，王姓男子並不知情，依以網際網路對公眾散布的加重詐欺罪嫌起訴陳男，王男則不起訴。

(中時)