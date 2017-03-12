大陸官員：未來100年 不缺勞力
外界質疑中國大陸會將面臨社會老齡化與勞動力不足現象，但中國大陸國家衛生和計劃生育委員會官員表示，未來100年裡，中國大陸不缺乏人口數量與勞動力。
中國大陸衛計委副主任王培安昨天在中國大陸12屆全國人民代表大會5次會議的記者會上，回答關於二孩政策實施情況時，談及未來中國大陸人口政策展望。
華爾街日報與德國之聲報導指出，王培安在記者會上表示，2015年中國大陸年齡在15到64歲的勞動年齡人口佔總人口的73%，人數超過10億人；2020年仍有9.85億人、2030年有約9.52億人、2050年仍超過8億人。
王培安指出，中國大陸的勞動年齡人口佔總人口的比重高於美國、歐洲和日本。去年是中國大陸全面開放二孩政策第一年，住院分娩的嬰兒活產數大約為1846萬，是2000年以來出生規模最大的一年，出生率達到1.7%，較過去高。
面對外界多年來質疑中國大陸人口紅利終將枯竭，人口數量不足以支撐未來經濟發展的說法，他提出反駁表示，中國人口問題不缺數量，不光是現在不缺，未來幾十年，100年都不會缺。就算是到了21世紀末，中國大陸還將有11億人口。
王培安也指出，中國大陸中央領導層高度重視3歲以下托幼資源短缺問題，會動員各方面力量興辦、建設托幼設施。1060312
(中央社)
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