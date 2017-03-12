朴槿惠搬離青瓦台 維安警力進駐私寓

南韓總統府青瓦台消息人士今天表示，10日遭彈劾下台的前總統朴槿惠，將於今天下午6時（台北時間5時）前離開青瓦台，搬回位於首爾三成洞的私寓，維安警力已進駐私寓。

傳出朴槿惠即將返回私寓的消息後，警方已在進入私寓小巷裡部署了800多名維安警力，小巷兩旁人行道上也以警察列隊部置了鐵板牆，而挺朴槿惠的上百名民眾手持南韓太極國旗及彈劾無效布條，歡迎朴槿惠的返抵家門。

南韓YTN有線新聞電視台以現場實況轉播的方式，在青瓦台、首爾三成洞私寓與電視台新聞攝影棚連線報導，朴槿惠與青瓦台幕僚茶敘後，將由數10輛警察摩托車護駕下返回三成洞私寓。

由於朴槿惠被罷免，由總統變成了一介平民，隨時都有可能被檢方傳訊調查，人住在私寓比留在青瓦台好，比較不會尷尬。

此外，南韓各界也預估，朴槿惠在退出青瓦台後，仍不會就彈劾判決表態。

建於1983年的朴槿惠三成洞私邸，因10日憲法法院做出罷免判決後，才匆忙地進行各種維修工作，目前，供暖設施已經修好，今天會完成壁紙更換。1060312

(中央社)