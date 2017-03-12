法右派漫畫諷刺馬克宏 觸犯反猶大忌

法國總統大選選戰激烈，右派尚未從候選人費雍之妻涉入的乾薪醜聞中重整腳步，又散播諷刺漫畫，把中間派候選人馬克宏描繪成納粹反猶宣傳中的猶太人形象，觸犯種族仇恨大忌。

右派的共和黨（LR）推特（Twitter）帳號10日張貼一幅諷刺漫畫，題為「馬克宏星系的真相」，把馬克宏（Emmanuel Macron）畫成一個穿西裝打領帶、戴著禮帽、有著鷹(金勾)鼻，手上拿著紅色鐮刀在切雪茄的形象，旁邊環繞幾個支持他的左派人士。

納粹份子於1930年代曾以戴黑色禮帽、有鷹鉤鼻的男人形象描繪猶太人，這樣的形象頻繁出現在當時的反猶海報上。

在法國，反猶言行仍被視為嚴重歧視和仇恨，社會普遍對此非常敏感。貼文發出後，很快就被撤下，但社群網絡已一片罵聲。

「世界報」（Le Monde）報導，費雍（Francois Fillon）強烈譴責這幅「令人無法接受」的漫畫帶有1930年代的反猶宣傳元素，「（這幅漫畫）讓人想到我們歷史上一個黑暗年代的圖畫，傳達一種我一向反對的意識形態」。

他說，政治奮鬥很艱辛，但還是要維持尊嚴，他不會容忍自己的黨散播具有反猶宣傳元素的諷刺漫畫。

共和黨秘書長艾柯耶（Bernard Accoyer）在漫畫撤下當天就道歉，費雍仍要求黨內對散播漫畫的人做出處分。1060312

(中央社)