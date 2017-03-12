法右派漫畫諷刺馬克宏 觸犯反猶大忌
法國總統大選選戰激烈，右派尚未從候選人費雍之妻涉入的乾薪醜聞中重整腳步，又散播諷刺漫畫，把中間派候選人馬克宏描繪成納粹反猶宣傳中的猶太人形象，觸犯種族仇恨大忌。
右派的共和黨（LR）推特（Twitter）帳號10日張貼一幅諷刺漫畫，題為「馬克宏星系的真相」，把馬克宏（Emmanuel Macron）畫成一個穿西裝打領帶、戴著禮帽、有著鷹(金勾)鼻，手上拿著紅色鐮刀在切雪茄的形象，旁邊環繞幾個支持他的左派人士。
納粹份子於1930年代曾以戴黑色禮帽、有鷹鉤鼻的男人形象描繪猶太人，這樣的形象頻繁出現在當時的反猶海報上。
在法國，反猶言行仍被視為嚴重歧視和仇恨，社會普遍對此非常敏感。貼文發出後，很快就被撤下，但社群網絡已一片罵聲。
「世界報」（Le Monde）報導，費雍（Francois Fillon）強烈譴責這幅「令人無法接受」的漫畫帶有1930年代的反猶宣傳元素，「（這幅漫畫）讓人想到我們歷史上一個黑暗年代的圖畫，傳達一種我一向反對的意識形態」。
他說，政治奮鬥很艱辛，但還是要維持尊嚴，他不會容忍自己的黨散播具有反猶宣傳元素的諷刺漫畫。
共和黨秘書長艾柯耶（Bernard Accoyer）在漫畫撤下當天就道歉，費雍仍要求黨內對散播漫畫的人做出處分。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。