陳凱歌談小鮮肉 前輩要有反躬自省能力
中國人民政治協商會議全國委員會（全國政協）委員、導演陳凱歌表示，文藝界光吐槽「小鮮肉」耍大牌、不敬業沒有用，「我們（前輩藝術家）需要有一點反躬自問的能力」。
他說：「我們對創作的態度是否做到了能夠讓年輕演員受益，同時讓他們感受到藝術原來是這麼一件事，從而心嚮往之，而不是一味責備年輕演員。」
大陸演藝圈近來對於「小鮮肉」（年輕演員）的非議不斷，關於部分年輕演員高片酬、演技差、耍大牌的抱怨屢有所聞。
日前在全國政協會議文藝界小組討論中，女演員宋丹丹指出「小鮮肉」存在的種種問題；武打名星成龍也斥責一些年輕演員不敬業。
新京報今天刊出陳凱歌的專訪，陳凱歌認為，他們（宋丹丹、成龍等人）說得大致上沒錯。光吐槽沒有用，宋丹丹講到，要告訴「小鮮肉」什麼是好，什麼是不好，這很重要。
他說，時代不一樣了，「之前我們進了一個單位，就有人來傳幫帶（前輩對晚輩在工作上傳授經驗），主動教育，現在年輕演員沒有這個條件」。作為前輩藝術家，表達自己對某件事情的看法，希望這些年輕演員真正進步，瞭解什麼是演戲，為什麼要演戲。
北京人民藝術劇院的牆上寫著：「戲比天大」，就是說演戲是有極大樂趣的，從事這個職業不是為了解決生計問題，否則就不幹這一行了。前輩藝術家在提出善意、溫和的建議的同時，也應該知道有什麼責任。1060312
(中央社)
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