逾期再製乳瑪琳 遠東油脂：員工疏忽

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遠東油脂董事長特助謝賢德今天表示，員工在調度、操作過程中因疏忽，造成新、舊原料出現小部分混合，未來會加強員工教育訓練和品質管控，且已自主回收，其中有問題僅10幾噸。

台北市衛生局下午前往遠東油脂台北市門市部稽查，謝賢德在衛生局相關人員稽查結束後，隨即出面對媒體說明。

謝賢德說，全力配合並接受司法調查，尊重檢調調查進度，不方便對外說明細節，相信司法調查結果，並配合各地衛生局稽查，也親自向各主管單位說明。

謝賢德表示，會以負責態度面對調查，因產品製造過程產生疏忽，造成各界困擾，深感抱歉，也主動下架一批可能受影響貨品。

他說，接受民眾退、換貨，在期限內有空罐、半罐都願意原價退回，有發票可到原購賣單位退貨，若沒發票可到桃園總公司和台北門市退貨，會原價購回或自換新品；內部已深切檢討，並修正管控機制，強化員工教育訓練，也會加強遵守法令決心。

對於使用過期的產品卻不知情，謝賢德表示，有一批即將到期原料，本來不應會進入製程，但似乎有員工在調度、操作過程因疏忽，造成新、舊原料出現小部分混合，就是需要回收那一批，已向主管單位說明，公司也著手調查。

謝賢德說，其中有問題是10幾噸，因為原料進去後管線，可能有混到情形，才會造成數量變大。

至於為何拖延3天才對外說明，謝賢德表示，原本預計10日說明，但因主管單位公布時，員工已下班，為了表達負責，這幾天都在處理回收下架產品，做好退貨、換貨準備。

謝賢德說，從3月8日到9月30日這是有可能發生問題的產品，現已自主下架，有擴大範圍，其他產品，公司保證安全，且經過衛生局認可，希望民眾可以放心。

他最後對著鏡頭表示，對於他們的疏忽，對社會各界致上歉意和對不起。1060312

(中央社)