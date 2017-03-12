交部、大學攜手 9月推5000台機車安裝智能裝置

交通部智慧運輸計畫如何運用於機、汽車與路側設施示意圖。（交通部提供）

交通部智慧運輸計畫如何運用於機、汽車與路側設施示意圖。（交通部提供）

交通部智慧運輸計畫如何運用於機、汽車與路側設施示意圖。（交通部提供）

上周交通部長賀陳旦至立院業務報告，提出「推動智慧運輸（ITS）」，包括「智慧機車安全研發計畫」。交通部科技顧問室指出，該計畫將與淡江大學蘭陽校區、佛光及東華大學合作，在5000多部機車免費安裝智能裝置，預計9月新學年度開學時上路。裝置會主動提醒駕駛將通過校園附近的險降坡、急轉彎等易肇事路段；另外路側警告標示與裝置連線後，將改採動態閃爍預警。

科技顧問室主任王穆衡表示，據警政署統計，45％車禍事故跟18至24歲的青年族群相關；另外，國內工研院與資策會已研發安裝在機車上的相關智能裝置技術，功能雖成熟，但欠缺「使用者經驗」。

因此，交通部已計畫與各單位，包括機車廠商合資，一方面藉安裝機車智能裝置，提升初學、尚未熟悉操作機車學子的用路安全，二方面收集學子反映，用以調整、改善產品，為量產提供基礎。

王穆衡強調，55％事故是因「應注意而未注意」疏失造成，所以計畫會透過分析既有大數據，標記校區附近的急降坡、山區路段急轉彎及視線遮蔽等易肇事路段，並安裝可跟機車智能裝置感應的路側設施，這樣不僅機車智能裝置可提早預警駕駛，還有路側「注意安全」、「險降坡」及「慢行」等警告標示與裝置連線後，將不再以靜態，而是改採主動閃爍等方式，預警駕駛。

另外，王穆衡說，該計畫長程目標，包括配合交通部先前已推動「公車入校園」，未來校園公車也可偵測到安裝智能裝置的機車，未來這項技術也可用於避免大型車因內輪差壓到機車。他強調，計畫目標是讓易肇事路段透過科技手段減少20％車禍事件。

至於安裝方式，王穆衡指出，是在學生領取校園停車證、通行證時，綁定免費安裝裝置，安裝對象由各校決定，今年預計先安裝5000多台機車，再逐年擴增到50000台。計畫在4月發標，希望5月廠商開始執行，屆時會先著手分析高事故率路段的肇事原因，再具體設計裝置以何種方式警示駕駛。他強調，在9月新學期上路前，也會與各校學生討論學生可接受的安裝方式，像是安裝在車上，或安裝在安全帽扣環上，尊重學生自治。

王穆衡說明，今年該計畫將投入3000萬元，由於未來技術將提供機車廠商運用，廠商會參與也會出資，但尚未確定具體金額。未來將逐年推動，逐步擴大適用範圍。他說，此計畫除了提升學子安全，也希望藉使用者經驗改善產品，「找出什麼樣的提醒方式，才不會對使用者造成困擾。」未來產品若進入量產，可運用在宜蘭地區的共享機車上。

對此，曾姓研究生認為，只要不會影響機車售價都可接受。他建議，除了跟學生會，交通部也應與各校「機動車輛研究社」討論，才會找到最適合學生的方式。

(中時)