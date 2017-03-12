音樂下鄉第4站 華興國小辦「音樂與藝術對話」

新竹縣湖口鄉華興國小「音樂與藝術的對話」，讓偏鄉學子也能享受到藝術人文的饗宴。（陳育賢攝）

學校也培訓高年級學生擔任畫作導覽小尖兵，以生動活潑的方式為參觀民眾介紹每幅畫作的特色。（陳育賢攝）

新竹縣湖口鄉華興國小12日舉辦「音樂與藝術的對話」活動，活動結合了中華竹師愛樂音樂表演與廣達游於藝米勒畫展的藝術饗宴，這是中華竹詩愛樂之「音樂下鄉」列車進入第3個年頭的第4站，希望讓偏鄉學子也能享受到藝術人文的饗宴。

今天的「音樂與藝術的對話」活動，由湖口鄉長林志華、議員甄克堅、立委林為洲秘書張堂軒、鳳凰村村長何村軒、日新開發建築公司董事長魏木忠、華興國小校長范靜玉與中華竹詩愛樂總監周少媛共同揭開序幕。

范靜玉說，此次米勒畫展由廣達文教基金會贊助，這已是該基金會第６回贊助華興國小推動藝術欣賞教育，除了提供相關畫作的複製品展示之外，並融入校本課程進行各年級教學。

學校也培訓高年級學生擔任畫作導覽小尖兵，以生動活潑的方式為參觀民眾介紹每幅畫作的特色。展場中也以畫家生平介紹、相關書籍以及全校學生學習的成果作品等進行溫馨充滿文藝氣息的佈置。

目前華興國小為弱勢孩子成立的小提琴社，約有20位成員，卻只募到6把小提琴，孩子們彼此共用克難的情況下，仍然抱懷喜悅認真的態度努力學習，校方就是希望偏鄉孩子也能在充滿藝術的環境中成長。

(中時)