佛教正心會舉辦《觀音大悲感召加持法會》

佛教正心會12日在嘉義高中舉辦法會，吸引近千位信眾參加。（廖素慧攝）

佛教正心會昨在國立嘉義高中舉辦《觀音大悲感召加持法會》，吸引近千位信眾參加，嘉義市議員鄭光宏、廖天隆、黃盈智、傅大偉、郭文居等均全程參與，嘉義高中校長黃義春等也到場祝賀，法會圓滿成功。

昨天的法會是「觀音大悲感召加持法」，是 南無第三世多杰羌佛用來幫助眾生，加持眾生所傳的法。主法上師庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波且，是南無第三世多杰羌佛在台法嗣弟子，是具備傳承力的仁波且。

加持結束後，心得分享時，有位來自台南林姓信眾說，參加《觀音大悲感召加持法會》，有一股力量牽引著他，佛法的加持力，妙不思議；多位信眾也說，有感受到觀世音菩薩的加持。

法會最後，由主法仁波且帶領信眾作放生結行，祈願大家衣食無缺，吉祥永昌，國泰民安，世界和平，修學佛法，成就解脫。

佛教正心會更在法會圓滿後，提供愛心禮券及民生物資，捐贈給嘉義高中附近弱勢家庭及老人，讓他們感受到關懷的溫暖。

(中時)