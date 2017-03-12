林佳龍與市民攜手植樹 打造台中綠城
響應312植樹節，台中市政府農業局、慈心有機農業發展基金會、台灣野鳥協會及七星生態保育基金會上午於大安海堤合辦植樹活動，市長林佳龍由副市長林陵三、農業局長王俊雄、市議員吳敏濟等人陪同，與500位民眾一起手持鏟子掘土，種下2500棵防風樹種苗木。
「種下希望，種下美好未來！」林佳龍表示，他上任後推動8年100萬棵植樹計畫，短短2年種植約49萬5000棵，進度已超前，尤其明年台中將舉辦花博，邀請市民一起綠化、美化生活環境，打造台中成為綠色花園城市。
農業局長王俊雄指出，大安區靠海，長年飽受風砂及鹽霧之苦，本次種植厚葉石斑木、白千層、羅漢松、黃槿、水黃皮、日本女真、草海桐以及木麻黃等樹種，適合海濱環境，除營造複層林，也兼顧防風及景觀效益。
植樹活動現場，也邀請學者專家宣導防除外來種「銀膠菊」及「小花蔓澤蘭」的正確知識，而2500棵新植苗木則由中油股份有限公司認養1年，期盼未來樹苗順利長大，復育海岸棲地生態。
(中時)
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