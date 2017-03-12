從農何處學？新農民課程教你

「新農民創業輔導訓練課程」從基礎理論導入，適合新手學習。（新北市農業局提供）

想務農卻不知從何學起？新北市農業局與勞工局職訓中心合作舉辦「新農民創業輔導訓練課程」，教學內容從理論導入，也會在鶯歌心希望農場實作訓練，適合新手學習。農業局表示，報名僅到本月17日，歡迎有志從農的朋友加入。

農業局表示，新農民課程第一期課程報名至17日下午4時為止，有意從農的民眾凡年滿18歲至60歲，都可至鶯歌心希望農場報名，預計受訓2個月。若符合失業或待業條件（須設籍新北市並居住3個月以上），還可領取每月1萬元生活津貼。報名簡章可上鶯歌區農會網站查詢，或電洽鶯歌心希望農業園區02-26709793。

(中時)