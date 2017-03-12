日月潭文武廟岳武穆王聖誕法會 岳飛子孫參拜祭祀
今天3月12日逢農曆2月15日，是岳飛914年生日，日月潭文武廟每年在這1天都舉辦「岳武穆王聖誕祈安植福消災法會」，除表彰忠孝、也普施濟弱；岳飛第28代孫岳朝軍特地率團參拜祭祖，並互訪交流。他說，看到祖先受到那麼多台灣民眾及國外遊客尊崇，真的是百感交集！
從事能源發展業的岳朝軍，目前同時擔任岳飛思想研究會、岳飛文化交流協會及中華岳飛文化基金會3大社團的理事長、會長，為岳氏後裔核心人士，且28代之輩分尊高；大陸國家一級美術師岳修虹為第31代，岳修虹特別寫了1幅「精忠報國」墨寶，由岳朝軍致贈日月潭文武廟。
岳朝軍表示，大陸岳飛後裔相關團體，早在1999年即與日月潭文武廟交流；當年首次造訪，驚訝於台灣民眾對於岳飛之尊敬與崇拜，另發現日月潭文武廟董事長張德林推動岳飛忠、孝思想著力甚深，把忠孝文化視為人類最好的品格。
岳朝軍指出，這趟寶島之行成員分作兩個梯隊，首批6人11日抵台後，連夜趕到日月潭文化廟參加祖先的誕辰法會；第2批12人將於14日到達，兩梯人員會合後，將陸續參訪台南後壁旌忠廟、嘉義大潭精忠廟，以及佛光山金佛殿。
岳朝軍一行人，今天上午由岳氏在台後裔岳永文及日月潭文武廟董事長張德林、總經理黃宋華、廟務組長黃國村與童萬益陪同，先參拜至聖先師孔子，隨後在拜殿向岳武穆王跪叩，並獻花獻果。
過程中，剛好來了2團日本旅遊團及數10名泰國遊客，眼看著他們虔誠燃香、默禱、敬拜，岳朝軍趕忙拿起手機拍照、並全程錄影。他說，看到自己祖先廣被各國人士尊敬，有感慨也有驕傲，「忠」與「孝」是全世界認同的好品德。
(中時)
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