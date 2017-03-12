姜恩卓拜會李昭娟老公 戲裡放心戀愛
韓國演員姜恩卓與李昭娟演出戲劇「美麗的你」，開拍之際女方剛度完蜜月，姜恩卓特地向對方老公「請安」，才放心與李昭娟戲裡大談戀愛。
溫馨韓劇小品「美麗的你」由南韓演技派李昭娟與型男演員姜恩卓主演，故事描述一名電台女作家為愛走天涯，卻慘遭男友拋棄，她未婚懷孕回到韓國，命運般與曾合作過的節目製作人相遇相戀。
男主角姜恩卓透露，開拍之際李昭娟剛結束蜜月旅行，正是夫妻倆如膠似漆之時，他藉女方老公陪同來劇組聚餐，向對方「請安」，才放心與李昭娟在戲中大談戀愛。
姜恩卓出道10年，歷經喪父、當兵時遭經紀公司解約等波折，退伍後立志在3年內當上主角，否則就去小吃店打工。他從零開始全心投入演戲，演出「白夜童話」獲不少迴響，在台則以「癡心和遠哥」形象擄獲觀眾的心，這次在「美麗的你」與未婚懷孕的女主角苦戀、不顧家人反對堅持守護愛情，想必又將迷倒一票台灣觀眾。
外形俊美的姜恩卓，一直以來卻接演長篇劇而非偶像劇，自認年紀不小的他表示，相對於「閃亮的人生」，更想以「被觀眾信賴的演員」身分繼續演藝生涯。他自嘲個性鑽牛角尖，為達成夢想無法分心談戀愛，不過殺青後，看見同戲演員紛紛回歸家庭幸福的樣子，他卻只接到男性友人喝酒邀約，內心仍忍不住感到苦澀。
「美麗的你」明天起於東森戲劇台播出。1060312
(中央社)
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