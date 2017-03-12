乳瑪琳逾期再製 遠東油脂道歉：員工疏忽
遠東油脂公司遭查獲使用逾期原料再製成乳瑪琳等19項產品，今北市衛生局約談台北門市部，業者願意配合，假日拉開大門接受稽查。隨後遠東油脂高層出面受訪，強調員工產製過程中有疏忽，把即將過期的舊料與新料混合，已在接受司法調查，也會協助消費者退換貨，對大眾深感抱歉。
北市衛生局今下午派員到遠東油脂台北門市稽查，衛生局食藥處長王明理說，台北門市部負責經銷給北部盤商，經查共供給63家烘焙原料商，其中台北27家、新北28家、基隆和桃園各1家、宜蘭4家、花蓮2家，下午已同步通知各縣市衛生局，盡快釐清盤商下游流向。
王明理說，有限期限在今年9月30日以前的違規產品，都應配合下架，各縣市已派員處理，今午夜12時前會全部下架完成，若有公司持續販售或使用產品，將依法開罰3萬到10萬元。
稽查告一段落後，遠東油脂公司董事長特助謝賢德現身道歉，他表示，公司已在接受司法單位調查，相關資料都已提供檢調，也配合各縣市衛生局要求說明，將以負責態度面對調查。
至於為何會用到逾期原料，謝賢德表示，員工在調度操作的過程中，不慎把舊料與新料混合，導致逾期品進入製程中，公司正在著手調查，未來會加強員工教育訓練，修正管控機制，公司本月有新設備完工，可提升產品製造過程的衛生安全，將會盡快改善，提供品質優良、合乎規定的產品到市面上。
目前被食藥署要求下架的問題產品多達千噸，謝賢德解釋，真正有問題的只有10幾噸，因為原料在管線可能會混到，數量才會變那麼大。這次事件給公司很大的警惕，內部已深切檢討，消費者若有購買到該批產品，可持發票到原銷售處退貨，沒有發票也可到總公司或各門市處理，均會以原價退回。
(中時)
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