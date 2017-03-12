NBA紐約內戰 林書豪髮型開放網友選
美國職籃（NBA）布魯克林籃網明天將在主場迎戰紐約尼克，籃網的林書豪今天在社群網站拋出髮型樣式，讓網友決定，但網友懷念的「仙道頭」沒在選項內。
籃網和尼克的「紐約內戰」本季已經上演兩次，外界也關注林書豪對前東家的表現。
本季雙方首度交手是在去年11月，尼克在主場以110比96擊敗籃網，林書豪當時因傷缺陣，第二次是在今年2月，尼克在客場以95比90獲勝，林書豪又再一次因傷沒有上場，明天終於有望看到林書豪和尼克交手。
林書豪在臉書粉絲團放上4種辮子頭髮型樣式，並表示，「幫我決定我明天籃網主場出賽的髮型！」
有網友留言，「可以都不要嘛？」、「贏球比較重要吧！別再花時間在頭髮上了，拜託了！」也有網友表示，「誰說弄頭髮就是沒在練球？」甚至有人覺得，夏洛特黃蜂時期的「仙道頭」比較帥。1060312
(中央社)
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