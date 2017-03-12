數據造假嚴重 大陸設專責機構監督
中國大陸經濟數據造假情況備受國際詬病，為解決這個問題，中國大陸國家統計局局長寧吉(吉吉)表示，已經籌組統計執法監督局，未來將有案必查、違法必究。
多年來，中國大陸經濟數據「水分過高」的問題一直備受國際質疑，認為中國大陸的統計造假情況嚴重，官方經濟數據必須打折。
寧吉(吉吉)在今天12屆全國人民代表大會5次會議第3次全體會議結束後，在人民大會堂「部長通道」上回答媒體就數據造假問題回應時表示，統計數據必須建立在真實準確的基礎上，中國共產黨中央、中國大陸國務院對統計數據真實性問題高度重視。
澎湃新聞引述他的話指出，中共總書記習近平日前出席遼寧代表團時就提到，要深化統計管理體制改革，這是解決統計數據和其他經濟數據弄虛作假的根本之策。
他透露，「統計法」的實施條例已經送交中國大陸國務院，實施條例要有相應修改，讓統計系統建立完善的統計數據責任制，還要建立問責制，要求統計部門與官員負責，並組建統計執法監督局，實行有案必查、違法必究。1060312
(中央社)
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