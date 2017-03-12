核後端基金 99.8%預算配合非核家園
立法院經濟委員會13日將審查民國106年度核能發電後端營運基金等預算，經濟部報告指出，106年度核後端基金有99.8%的基金用途預算，是用在配合政府非核家園等政策。
立法院經濟委員會13日將審查民國106年度核能發電後端營運基金等4項預算。
根據經濟部提供給立法院的書面報告指出，為配合政府非核家園等政策，106年度辦理核能電廠除役計畫、用過核子燃料乾式貯存與最終處置計畫等，及持續辦理對蘭嶼地區睦鄰、低放射性廢棄物貯存回饋案，並強化相關安全措施等，共計新台幣22億9433萬元，占核後端基金用途22億9898萬元的99.8%。
經濟部指出，105年度基金用途年度預算為29億5712萬元，106年度減少了6億5814萬元，約減少22.26%，主要是配合政府政策，今年度沒有再編列用過核子燃料小規模國外再處理計畫所需專業服務費所致。
而根據經濟部提出的核後端基金106年度業務計畫，主要將用來執行低放射性廢棄物處理及貯存計畫、低放射性廢棄物最終處置計畫、用過核子燃料貯存計畫、用過核子燃料最終處置計畫、核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫等。1060312
(中央社)
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