妻產後抽搐「血像噴泉」竇智孔淚崩：怕失去她

竇智孔和老婆幃幃8日喜迎兒子出生，升格當新手爸媽。（圖／取材自竇智孔 Bobby Dou臉書）

37歲男星竇智孔和老婆幃幃8日喜迎兒子出生，老婆經過20小時陣痛，產下3143公克健康的雙魚座兒子，當竇智孔親手為兒子剪臍帶的那一刻，他也激動忍不住掉淚，不過竇智孔今（12日）透露老婆生產經歷時危險，看到幃幃產後大出血，讓竇智孔直呼：「真的很恐怖」。

竇智孔有子萬事足，升格當新手爸爸的他，抱著兒子露出滿足笑容，並在臉書寫下：「我們終於見面了⋯不知不覺的我開始看著你發呆，感覺著你的安穩，你療癒我的世界。你們都平安健康就是美好。」感嘆媽媽真的很偉大，同時也向兒子喊話：「你來的那天真的是母難日」。

竇智孔臉書全文。（圖／取材自竇智孔 Bobby Dou臉書）

竇智孔回想起老婆生產過程，根據《蘋果日報》報導，幃幃產後突抽搐倒在竇智孔懷中，竇智孔回憶「她眼睛都是睜開的很嚇人」，當下害怕失去她，並透露「我整個崩潰大哭，你沒辦法想像她的血是像噴泉一樣流」，所幸幃幃經過搶救後，已無大礙，不過經歷過驚嚇瞬間，讓他揪心說：「這是我人生到現在為止唯一有過害怕的感覺⋯」。

(中時電子報)