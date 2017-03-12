悼念李元簇 馬英九：一個時代的結束

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前總統馬英九自美返國後，今天下午趕赴已故前副總統李元簇靈前上香致哀。(江詩筑攝)

已故前副總統李元簇日前停靈在頭份市寓所，繼總統蔡英文、前副總統吳敦義後，12日上午前副總統呂秀蓮、前總統馬英九也上香致哀，馬英九回憶李、馬兩家兩代情誼，並稱李的離開象徵一個時代的結束。

李元簇病故，陸續有政要、昔日學子等前來弔唁，不過蔡英文、吳敦義、呂秀蓮等人都來去匆匆，不到10分鐘即離開，馬英九下午抵達李家，一待就是34分鐘，悼念李的風範永存。

(中時)