施情畫義作品募百萬公益金 今辦感恩餐會宴藝術家

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苗栗縣長徐耀昌、縣文觀局今天中午宴請縣內提供作品供義賣的藝術家，感謝他們熱心為公益。(江詩筑攝)

苗栗縣文化觀光局在今年初舉辦「施情畫義‧千動愛心」美術特展暨愛心活動，邀請100多名藝術家募集到683件作品讓民眾以每幅2000元為代價認購，為感謝共襄盛舉的藝術家為公益割愛，縣文觀局和縣長徐耀昌12日中午特別舉辦感恩餐會，徐耀昌表示，有這些藝術家們獻公益，讓弱勢團體更有餘力行事。

「施情畫義．千動愛心」愛心活動舉辦迄今3年，當年發起這項愛心活動的前中港溪美術研究會理事長沙清華表示，當時向各美術團體提出邀約，藝術家們都表示做善事義不容辭，無償捐出作品，熱忱令人感佩，期盼這項活動能夠長長久久，幫助更多的弱勢團體。

今年認捐的作品達513件，募得上百萬元全數捐贈給苗栗家扶、幼安、華嚴、廣愛、新苗及聖家等6間慈善機構。

(中時)