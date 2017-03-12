與恰恰挑戰RAP再拚舞技 王柏融：比上壘還難

王柏融（左）、彭政閔（右）出席活動。（聯勤公關提供）

中職超級球星「恰恰」彭政閔及「大王」王柏融，平時在場上都用球棒寫紀錄，這次受邀代言食品，兩人不僅在廣告中大秀RAP，今天（12日）也在記者會上PK跳舞機，讓大家看到兩名強打不同的一面，只是這樣跨領域的嘗試，讓王柏融笑說「比上壘還難。」

在日前推出的廣告中，王柏融、彭政閔兩人大秀RAP，還隔空下戰帖，一推出就引發熱烈迴響，初次挑戰饒舌的王柏融透露，自己為此練了很長的時間，一直失敗，被問及這是否比打安打還累，去年締造破紀錄單季200安的他笑說：「這比上壘還難。」

兩名不同世代的強打者今天同台，但不比球技比舞技，站上跳舞機互相PK，第一回合由恰恰勝出，他開玩笑說：「應該檢查一下機器是不是壞了。」王柏融則也尊敬學長，笑說：「敬老尊賢是應該的。」

接著再進行第2回合PK，最終由王柏融拿下勝利，兩人各拿1勝平分秋色，全場的互動也看的台下球迷笑聲不斷。

(中時電子報)