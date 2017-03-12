埔里山城馬拉松完賽 跑者農特產吃澎湃
第二屆山城派對馬拉松12日下午完賽，5700名跑者，進到埔里感受山城的熱情，為讓跑者留下深刻的在地印象，沿線各個社區或社團設立補給站，以在地農特產為跑者補充體力，來自日月潭的陳榮文完成百馬，61歲他走進馬拉松世界僅8年，他指出跑步好處多多，讓他恢復健康身體，結交眾多好友。
山城派對馬拉松曾被馬拉松運動界評為南投縣最想參加的馬拉松，沿途經過茭白筍田、稻田、花卉種植區、鯉魚潭、虎頭山飛行場、中台禪寺、愛蘭台地，落差起伏達300公尺，算是有難度的馬拉松，加上景色多變，居民熱情，補給多樣，成為埔里地區年度最盛大的運動賽事。
活動今日早上6時20分鳴槍起跑，全馬男子組前三名為王源鋐、蔡政峰、賴柏誌，女子組前三名分為羅曉惠、陳麗文、張淑棉，但有更多跑者不在乎成績，而是為了享受沿途景色與在地農特產美食，補給品包括十八度Ｃ的巧克力、愛蘭社區的土角胖與茭白筍粿、中台禪寺的素排與菜包、向善社區的客家麻糬，承辦的埔里愛跑俱樂部甚至在「埔里金城武樹」下設置烤肉攤位，讓跑者聞香而來，補充元氣。
來自日月潭的陳榮文在埔里馬完成人生第一百馬，他的初馬是98年國道6號通車馬拉松，短短8年，他幾乎每個月至少報上一兩場賽事，甚至長城、巴黎、舊金山、波士頓等經典賽事都參與過，他表示8年前因身體免疫力出問題，嘴破、鼻子過敏，自從開始長跑後，這些毛病都消失了，也因而創辦了日月潭慢跑隊，隊員多是上了年紀的跑者，大家為了健康而來。而為了慶祝陳榮文完成百馬，隊員一路拿著旗幟跟隨，是山城派對馬拉松裡最醒目的隊伍。
(中時)
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