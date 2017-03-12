左營公車擦撞機車 女騎士爆頭慘死

高市今天下午發生一起死亡車禍！65歲吳姓婦人下午4點多，騎車行經左營區天祥二路時，不慎與南台灣客運紅36公車擦撞，車輪直接輾過吳婦身體，當場爆頭慘死輪下，35歲吳姓司機直到聽到「碰」的一聲，感覺車輪有異物才下車查看，但為時已晚，警方表示，司機酒測值為0，初步研判可能是視角落差導致意外發生，但詳細事故原因仍有待交通分隊進一步釐清。

(中時)