關渡紅樹林太茂盛 北市擬解編部分保護區
社子島開發計畫進入二階環評，環評委員今下午前往當地現勘。在地居民反映，基隆河右岸、關渡自然保留區的紅樹林生長太過茂密，導致河水不斷侵蝕左岸的社子島，島頭沿岸為此鋪設大量消波塊預防掏空，卻影響生態；水利處表示，目前紅樹林面積約55公頃，擬「解編」其中9.6公頃，加以清除。
台北市環評委員到社子島現勘，走訪富安國小、社六溼地、島頭公園、社子大橋以及溪底王宅。席間，永倫里長宋旭曜提到，島頭公園隔著基隆河與關渡自然保留區相望，因上游興建水庫的關係，淡水都被攔截，使關渡的紅樹林生長愈發茂密、陸化情況嚴重之下，基隆河水流只能往左岸的社子島沖刷，為避免掏空，只能犧牲生態，在沿岸放置大量消波塊。
水利處副總工程司張坤城回應，這樣的情況雖不影響開發計畫，但對社子島確實不利。礙於保留區內植物不能隨意清除，北市府若希望將55公頃紅樹林解編9.6公頃，目前只能先將相關預算移交動保處，由動保處研究哪些區塊適合解編，待年底報告出來後，再送內政部審查。
(中時)
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