埔基醫院發布聲明：院內無使用偽藥
因應冠脂妥膜衣錠遭仿冒事件，為保護民眾用藥安全，南投縣府衛生局要求縣內各醫院回報用藥情形，埔里基督教醫院發布公告，查核院內多家藥廠的降血脂、降血糖用藥，均由原廠供貨，請就醫民眾安心使用。
埔基醫院指出，院內使用的降血脂、降血糖用藥包括力清之（Livalo、 降血脂、台灣田邊藥廠）、維妥力 （Vytorin、降血脂、默沙東藥廠）、佳糖維（Januvia、降血糖、默沙東藥廠），三種藥品均由原廠供貨，安全無虞，但如果病患持開立之長期處方箋，建議回到醫院拿藥，比較有保障，不會拿到偽藥，有任何用藥疑慮，可回醫院諮詢藥師與醫師。
衛生局指出，依據衛生福利部食品藥物管理署調查，冠脂妥膜衣錠另一批號MK479亦有偽藥情形，為維護民眾用藥安全，衛生福利部食品藥物管理署已要求阿斯特捷利康公司收回冠脂妥膜衣錠所有批號產品並進行換貨。
衛生局表示，民眾可回取得藥品之原醫療機構或藥局退換貨，倘無法取得新品可逕洽台灣阿斯特捷利康股份有限公司服務專線0800-888633洽詢。另地區醫院、診所、藥局、藥商持有冠脂妥膜衣錠產品之所有批號將全面收回，可逕向上一層藥商進行換貨，如有疑慮可撥打裕利公司0800-211-236洽詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。