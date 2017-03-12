埔基醫院發布聲明：院內無使用偽藥

因應冠脂妥膜衣錠遭仿冒事件，為保護民眾用藥安全，南投縣府衛生局要求縣內各醫院回報用藥情形，埔里基督教醫院發布公告，查核院內多家藥廠的降血脂、降血糖用藥，均由原廠供貨，請就醫民眾安心使用。

埔基醫院指出，院內使用的降血脂、降血糖用藥包括力清之（Livalo、 降血脂、台灣田邊藥廠）、維妥力 （Vytorin、降血脂、默沙東藥廠）、佳糖維（Januvia、降血糖、默沙東藥廠），三種藥品均由原廠供貨，安全無虞，但如果病患持開立之長期處方箋，建議回到醫院拿藥，比較有保障，不會拿到偽藥，有任何用藥疑慮，可回醫院諮詢藥師與醫師。

衛生局指出，依據衛生福利部食品藥物管理署調查，冠脂妥膜衣錠另一批號MK479亦有偽藥情形，為維護民眾用藥安全，衛生福利部食品藥物管理署已要求阿斯特捷利康公司收回冠脂妥膜衣錠所有批號產品並進行換貨。

衛生局表示，民眾可回取得藥品之原醫療機構或藥局退換貨，倘無法取得新品可逕洽台灣阿斯特捷利康股份有限公司服務專線0800-888633洽詢。另地區醫院、診所、藥局、藥商持有冠脂妥膜衣錠產品之所有批號將全面收回，可逕向上一層藥商進行換貨，如有疑慮可撥打裕利公司0800-211-236洽詢。

(中時)