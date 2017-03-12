鍾佳濱：萬丹不只紅豆餅 紅豆牛奶對味

屏東出身的民進黨立委鍾佳濱今天表示，屏東萬丹以紅豆聞名，但是很多人不知道，萬丹也是全台酪農業的主要產地之一，民眾下次到萬丹除了吃紅豆餅，不妨來杯紅豆牛奶也很對味。

鍾佳濱選區主要是在屏東市、萬丹鄉與麟洛鄉。他說，萬丹因為冬天的雨水少，每年冬天都是紅豆收成的時候，萬丹紅豆的品質非常好，除了街上隨處可見的紅豆餅攤外，也有不少日本廠商來台，指定要買萬丹紅豆回日本做和果子。

鍾佳濱說，一般民眾都是購買生紅豆煮紅豆湯，或是在外面吃紅豆餅， 但其實萬丹也是台灣重要的酪農區，牛奶的產量與品質都很好，他推薦民眾到萬丹時，可以點杯萬丹在地的紅豆牛奶嚐嚐，真的蠻好吃的。

他說，屏東縣政府與萬丹鄉公所過去每年都會辦紅豆節的活動，從去年開始已經改成「紅豆牛奶節」，要分享新的紅豆吃法給民眾，也介紹萬丹優質的牛奶。

此外，鍾佳濱認為，台灣農業不只是萬丹，都遇到土地有限、勞力成本提高的問題，因此如何靠農產品加工提高附加價值，將是重點，透過加工延長供應時間，不會讓農產品的價格忽高忽低。

他表示，曾經在日本看過以乾燥、調味的方式，讓紅豆變成零嘴，這樣的方法如果引進台灣，農民透過小型加工廠就可以製作，提高附加價值成為休閒食品，也提供民眾更多的營養。

對於部分農民以撒落葉劑的方式，讓紅豆能夠在採收後迅速出貨，鍾佳濱說，這都是為了搶早市，因為價格比較好，如果農產品始終存在時間差造成的價格落差，農民就會有動機使用對食品安全不好的方式。

他說，消費者部分可以尋找有產銷履歷認證的紅豆，或是知名品牌的紅豆，政府也要教育農民有「農德」，「如果種的東西自己不吃，就不要賣給別人」。

他也建議從經濟結構的誘因下手，透過農產加工讓農產品的價格平穩，讓農民不需要為了早收成的利潤使用農藥，從道德面與經濟面同時著手處理。1060312

(中央社)