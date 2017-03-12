疑酒駕加煞車失靈 大貨車撞14車

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54歲李姓大貨車司機今天中午疑因酒駕且煞車失靈，所駕駛大貨車往後滑行，撞到後方公車及自小客車，並波及路邊車輛，造成14輛車毀損。警方將李男帶回偵訊。

警方表示，事故造成公車司機輕微擦傷，李男酒測值為0.45毫克，將依公共危險罪移送法辦。1060312

(中央社)