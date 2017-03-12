川普誓言美貨優先 長女商品卻在陸生產
美國總統川普在1月就職演說誓言兩大規則：「買美國貨、雇美國人」。但外媒翻出美國海關清單打臉川普，指川普長女伊凡卡的服飾品牌，照樣在中國大陸生產、再銷往美國。
法新社報導，伊凡卡（Ivanka Trump）完全不適用老爸訂的規則。法新社檢視美國海關裝貨清單發現，甚至在川普演說當下，從中國大陸運赴美國海港的伊凡卡品牌鞋子、提袋與服飾，就有至少8個裝載貨物。
川普藉總統一職批評美國國內及國外製造業，使用海外勞工為美國消費者製造貨品，其實伊凡卡品牌的訂單也是其中之一。
清單記錄顯示，從川普去年11月8日當選到今年2月26日，至少82個通過美國海關的裝載貨物裡，有超過2噸聚脂纖維女性短衫、1600個牛皮製皮夾、23噸中國大陸製鞋類通關，平均每個工作天就有1次出貨通關。
這些貨品全都是3間獲准為伊凡卡流行品牌生產產品的美國公司，於中國大陸所製造。3家業者分別為：服裝製造商G-III、Mondani手提袋，以及Marc Fisher鞋業。
根據反川普政治團體「我們的原則」（Our Principles PAC）去年檢視美國進口資料，過去10年，有超過1200個伊凡卡品牌產品的裝載貨物，從中國大陸與香港裝船，銷往美國。
但在此同時，川普卻屢次指責中國大陸藉不公平貿易與貨幣操縱，偷走美國人就業機會，還痛批像福特（Ford）、納比斯科（Nabisco）等美國公司海外設廠。川普卻對同樣狀況的女兒品牌商品視而不見，尤其伊凡卡品牌商品都在Macy's、Lord & Taylor、TJ Maxx等美國零售管道銷售。
北京大學美中貿易關係專家包定（Christopher Balding），稱川普「女兒的產品在中國大陸生產，卻訂下（把就業機會帶回美國）這種政策項目，顯得非常偽善。」
包定表示，他們辯稱，伊凡卡無法在美國以合理的價位生產相關商品。
不過一名長期在服裝業擔任主管的人士告訴法新社，一旦省下運費與關稅，像聚脂纖維服飾等單純的產品「絕對」能在美國以類似的價格生產。1060312
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範