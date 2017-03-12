川普誓言美貨優先 長女商品卻在陸生產

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美國總統川普在1月就職演說誓言兩大規則：「買美國貨、雇美國人」。但外媒翻出美國海關清單打臉川普，指川普長女伊凡卡的服飾品牌，照樣在中國大陸生產、再銷往美國。

法新社報導，伊凡卡（Ivanka Trump）完全不適用老爸訂的規則。法新社檢視美國海關裝貨清單發現，甚至在川普演說當下，從中國大陸運赴美國海港的伊凡卡品牌鞋子、提袋與服飾，就有至少8個裝載貨物。

川普藉總統一職批評美國國內及國外製造業，使用海外勞工為美國消費者製造貨品，其實伊凡卡品牌的訂單也是其中之一。

清單記錄顯示，從川普去年11月8日當選到今年2月26日，至少82個通過美國海關的裝載貨物裡，有超過2噸聚脂纖維女性短衫、1600個牛皮製皮夾、23噸中國大陸製鞋類通關，平均每個工作天就有1次出貨通關。

這些貨品全都是3間獲准為伊凡卡流行品牌生產產品的美國公司，於中國大陸所製造。3家業者分別為：服裝製造商G-III、Mondani手提袋，以及Marc Fisher鞋業。

根據反川普政治團體「我們的原則」（Our Principles PAC）去年檢視美國進口資料，過去10年，有超過1200個伊凡卡品牌產品的裝載貨物，從中國大陸與香港裝船，銷往美國。

但在此同時，川普卻屢次指責中國大陸藉不公平貿易與貨幣操縱，偷走美國人就業機會，還痛批像福特（Ford）、納比斯科（Nabisco）等美國公司海外設廠。川普卻對同樣狀況的女兒品牌商品視而不見，尤其伊凡卡品牌商品都在Macy's、Lord & Taylor、TJ Maxx等美國零售管道銷售。

北京大學美中貿易關係專家包定（Christopher Balding），稱川普「女兒的產品在中國大陸生產，卻訂下（把就業機會帶回美國）這種政策項目，顯得非常偽善。」

包定表示，他們辯稱，伊凡卡無法在美國以合理的價位生產相關商品。

不過一名長期在服裝業擔任主管的人士告訴法新社，一旦省下運費與關稅，像聚脂纖維服飾等單純的產品「絕對」能在美國以類似的價格生產。1060312

(中央社)