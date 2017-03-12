南韓與中美洲5國草簽自由貿易協定

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南韓產業通商資源部今天宣布，南韓和中美洲哥斯大黎加、薩爾瓦多、尼加拉瓜、宏都拉斯和巴拿馬5國在哥斯大黎加首都聖荷西草簽了自由貿易協定（FTA）。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓與上述國家商定爭取在較短時間內正式簽署FTA，協定將在各國國會批准後生效。

南韓產業通商資源部官員表示，南韓可藉由與中美洲的FTA，搶佔具有巨大潛力的中美洲市場，在與中國、日本等其他亞洲國家的競爭中占上風。1060312

(中央社)