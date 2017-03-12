綠島油污沉海底 環署將派潛水員勘查
綠島遭不明船隻排放油污，包含岸邊潮間帶以及海底都可看見油污身影。環保署今天說，第一時間已分工清理油污，海底油污將派潛水人員勘查，最快明天下午開始清理。
人稱潛水天堂的綠島9日遭不明船舶排放油污，污染的範圍將近8公里長。行政院環境保護署今天針對綠島油污事件召開記者會，說明目前最新清理狀況。水保處處長葉俊宏表示，截至今天中午12時止，已累計清理含油污垃圾共727公斤。
環保署、台東縣環保局、行政院海岸巡防署、台東縣綠島鄉公所、東部海岸國家風景區管理處等單位依職掌權責及分工責任區，持續進行岸際油污染巡查與清除作業。
葉俊宏指出，在礫石灘的焦油球部分，清理人員會攜帶手套及塑膠袋撿拾，礁岩上的油污則持續用刮刀清除，明天開始會再用高溫高壓清洗處理。此外，昨天雖然已經清過一回，但今天巡察時，還是陸續發現有被海浪打上來的焦油球，因此必須繼續巡察、清除。
至於海下油污，葉俊宏表示，也會持續洽請綠島海域生態專家及熟悉當地水下環境潛水人員，會同環保署委託之專業油污清除廠商下水勘查，以衝擊環境生態最少的油污清除作業方式，全力移除海底油污。
葉俊宏表示，過去清理的幾乎都是上岸的油污，這是第一次碰到海底油污必須派潛水人員下去勘查。1060312
(中央社)
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