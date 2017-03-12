玉山星空音樂會 南投縣長強調設法續辦
玉山星空音樂會昨晚登場，近5000名愛樂者湧入南投縣信義鄉羅娜部落。縣長林明溱表示，玉山星空音樂會受到歡迎，只要他擔任縣長，一定會繼續辦下去，讓原鄉音樂，傳揚出去。
以《拍手歌》唱紅國際的台灣原聲合唱團，昨晚在信義鄉羅娜國小演出，前總統馬英九夫人周美青也到場參加，受到聽眾歡迎。
由於擔綱玉山星空音樂會的羅娜國小校長馬彼得，學期後將面臨任滿將調動問題，外界擔心玉山星空音樂會就此將停辦。
林明溱說，感謝馬彼得校長的用心，台灣原聲合唱團成立以來，聲名愈唱愈響亮，國內外的邀約演出不斷，他希望台灣原聲合唱團繼續唱下去，玉山星空音樂也會繼續辦下去。
他還打趣說，馬校長的另一半洪春滿校長，在東埔國小也同樣任滿，有人建議就兩人對調、兩全其美，這點子不錯。
(中時)
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