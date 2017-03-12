人行副行長易綱：目前市場資金利率水準正常穩定

對於目前銀行間市場資金利率問題，中國人民銀行副行長易綱12日表示，利率還是比較穩定的。如果進一步研究貨幣市場和債券市場的資金期限結構和收益率曲線，可以發現這兩方面還是比較正常和平穩的。

此外，易綱在談到近兩年人行黃金儲備的增長時表示，「增加了不少，但還是比較適當的，下一步是否還會增加儲備規模要視情況而定」。

(工商)