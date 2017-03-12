文在寅若任總統 薩德等前朝政策恐轉彎
自由派文在寅若一如預期接任南韓總統，政府對北韓政策、對美國飛彈防禦系統「終端高空防衛系統」（THAAD,又稱「薩德反導系統」）的部署、對財閥的手段，都可能做出重大改變。
路透社報導，總統朴槿惠因牽扯到大財閥的「閨蜜門」醜聞遭彈劾，憲法法庭10日宣布彈劾成立之後，南韓將於5月9日召開總統大選。
民調顯示，南韓人民心思變，將選出自由派入主青瓦台，結束保守派9年執政。
目前民調領先的文在寅是人權律師，曾任倡議「陽光政策」、和北韓交流的前總統盧武鉉幕僚長。
文在寅批評兩位保守派總統，包括朴槿惠以及朴槿惠之前擔任總統的李明博，破壞在自由派政府任內有所進展的兩韓關係。
他呼籲對北韓採取「兩階段」策略，首先透過談判促成「經濟統一」，最終達成「政治和軍事統一」。
文在寅今天強調「接納」北韓人民以及和北韓人民「齊心團結」的必要性，並表示永不會接受北韓「獨裁政權」或北韓踐踏人權。
文在寅譴責說，北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遇刺後，北韓「行徑殘忍且無情」。
但他在記者會上表示，現在別無選擇，唯有承認金正恩為北韓領袖。
文在寅表示：「我們不能否認北韓領導人就是金正恩，不管我們是要對北韓施加壓力、實施制裁或展開對話，我們都別無選擇，唯有認同他是對頭窗口。」
部分保守派指責文在寅「親北韓」，他若延後部署薩德，恐讓保守派更怒不可遏。
文在寅先前表示，部署薩德與否應由下任總統決定，也應該獲國會通過。
但南韓明知大學（Myongjin University）政治系教授金賢重（Kim Hyong-joon, 譯音）說，若薩德成為大選重大議題，文在寅這樣的立場可能讓他賠上民調。
「他被認為缺乏國安意識。」
而在經濟方面，文在寅呼籲改革財閥，解決財閥影響力以及涉及閨蜜門醜聞這類讓南韓人不安的疑慮。
文在寅認為財閥扼殺較小型企業的生存空間，不利經濟發展，但他不可能提出激進改革或提高公司稅，遑論如批評者敦促的解散財閥了。
他最近表示：「我只希望透明和民主化管理。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060312
(中央社)
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