抗議薪資 地勤頻罷工衝擊柏林機場

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德國服務業工會為抗議薪資發起罷工，工會幹部說，預計明天進出柏林機場的旅客將面臨班機延班或取消。柏林機場2天前才因罷工影響650多個航班。

法新社報導，德國服務業工會（Verdi）說，柏林特格爾（Tegel）和順菲爾機場（Schoenefeld）地勤人員明天上午4時（台北時間上午11時）到後天上午5時（台北時間中午12時）發起罷工。

地勤人員10日才罷工，當時造成超過650以上航班停飛。

德國服務業工會幹部魯姆克（Eniro Ruemker）說：「不幸地是，雇主並未回應，也沒提出協商提議，浪費掉整個週末時間。」

柏林地勤2月已發動過2次罷工，服務業工會提高薪資談判的壓力。工會正爭取提高約2000名機場地勤人員的薪資。（譯者：中央社羅苑韶）1060312

(中央社)