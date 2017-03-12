批林錦昌太武斷 獨派大老吳樹民：中華文化總會改名有共識

獨派大老吳樹民（中）認為，中華文化總會改名已有共識，蔡英文只要跟著民意做就好了。（中央社）

經過好一番折騰，綠營終於接下中華文化總會，蔡英文出任會長強調了台灣文化，不過，面對敏感的是否「正名」問題，新任秘書長林錦昌卻不敢碰。獨派大老吳樹直言，未來變數還很多，這種說法失之武斷。

根據中評社報導，獨派大老吳樹民此次列名中華文化總會執行委員，他對林錦昌說文總沒有改名的問題不以為然。吳樹民說，民間可能會提出改名的想法，時代力量也在談這個，如果希望改名台灣文化總會等，「這是很有共識的事情」，蔡英文就按照這個民意去做就好了。

吳樹民認為，林錦昌說得太武斷，大家想法不一定都一樣，況且新會員的想法，不一定跟過去做法一樣，「未來變數還很多」。

吳樹民說，建立台灣文化是所有台灣人未來最重要的事情。蔡英文是否因為大陸壓力不敢致力推動台灣文化，他認為，蔡英文大方向都不是問題，「但是作法不夠快，不夠有力，大家會比較不滿意」。

(中時電子報)